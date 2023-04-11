Будапешт пролонгировал договор с «Газпромом» о доппоставках газа

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Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объёмов получаемого от «Газпрома» топлива, сообщил после переговоров с вице-премьером России Александром Новаком глава МИД европейского государства Петер Сийярто.

Он напомнил, что в прошлом году было заключено соглашение о дополнительных поставках газа сверх установленных объёмов, «Газпром» также пообещал сохранить эту опцию. В ходе разговора было оговорено, что Венгрия сможет получать «отсрочку платежей выше определённого предела в случае экстремального роста цен», а вице-премьер заверил в безопасности поставок по газопроводу «Турецкий поток».

«Это три хорошие новости в области поставок природного газа», — добавил министр.