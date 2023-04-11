«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В Азербайджане сократились производство и запасы пшеницы

pshenisa

В 2021 году общая площадь посевов пшеницы в Азербайджане составляла 572 тыс. 309 га, что по сравнению с 2020 годом меньше на 16 тыс. 106 га или 2,7%, а по сравнению с 2019 годом — на 97 тыс. 711 га или 14,6%.

Как говорится в сообщении Счетной палаты, хотя количество произведенной пшеницы в 2021 году составило 1885,4 тыс. тонн и увеличилось на 18,1 тыс. тонн или 1% по сравнению с 2020 годом, оно уменьшилось на 286,1 тыс. тонн или 13,2% по сравнению с 2019 годом.

Отметим, что в этот период часть внутреннего спроса обеспечивалась за счет резервов, а сальдо статистического баланса пшеницы на 01.01.2022 г. уменьшилось на 62,3% — до 325,7 тыс. тонн.

Теги:
Из этой рубрики
mvf
Экономика

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП в Азербайджане

2023/04/11, 21:38
gaz8
Экономика

Будапешт пролонгировал договор с «Газпромом» о доппоставках газа

2023/04/11, 21:09
pshenisa
Экономика

В Азербайджане сократились производство и запасы пшеницы

2023/04/11, 19:34
djabarov
Экономика

Джаббаров обсудил инвестиционные возможности с представителем ОАЭ

2023/04/11, 18:25
serik jumagarin 070423
Экономика

Казахстан и Азербайджан хотят создать совместное предприятие для улучшения условий транспортировки нефти

2023/04/11, 11:37
toka2
Экономика

Токаев отметил взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном

2023/04/10, 23:43
dina
Экономика

Дина Шайхислам: Казахстан будет наращивать поставки нефти по азербайджанским трубопроводам

2023/04/10, 18:16
1 2
Экономика

Казахстан хочет нарастить поставки своей нефти через Азербайджан

2023/04/10, 16:25
or 55568
Экономика

В АДЖ сообщили о двукратном росте грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном

2023/04/10, 15:23