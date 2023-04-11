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Казахстан и Азербайджан хотят создать совместное предприятие для улучшения условий транспортировки нефти

serik jumagarin 070423

Казахстан и Азербайджан обсуждают создание совместного предприятия для улучшения условий транспортировки нефти.

Предприятие может выполнять функции единого оператора на транзитном маршруте из Казахстана в Азербайджан, рассказал министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

По его словам, Азербайджан предлагает Казахстану транспортировать нефть по трубопроводу Баку-Супса.

«Баку предлагает и другие маршруты, например Баку-Супса. Сейчас ведутся подсчеты нами технических характеристик нефтепровода», — сказал Жумангарин журналистам в кулуарах правительства во вторник.

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