Токаев отметил взаимовыгодное сотрудничество с Азербайджаном

32 Просмотров

Казахстан и Азербайджан на взаимовыгодной основе сотрудничают в торгово-экономической сфере.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Астане. Его слова приводит «Азертадж».

Он отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между нашими странами приблизился к полумиллиардной отметке. Однако потенциал торгово-экономического партнерства далеко не исчерпан. «Мы договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров», — добавил Токаев.