Стрелков рассказал, как HIMARS уничтожал одним залпом целые штабы бригад российских военных (видео)

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Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал, как ВСУ из HIMARS уничтожали российские военные лагеря.

«Целые штабы бригад уничтожались одним залпом. Штабы бригад, подчеркиваю, включая командиров. Целые лагеря подготовки сносились. Случай в Макеевке далеко не единичный, он просто самый резонансный получился. Бывали и похлеще», — заявил он, отмечая, что российское командование с большой задержкой отказалось от практики концентрации больших подразделений под одной крышей.