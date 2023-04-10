«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Число туристов из Ирана уменьшилось на 6%

406741013

В марте 2023 года Азербайджан посетило 136 505 человек.

Как сообщает Государственное агентство по туризму, это на 42% больше, чем за соответствующий период 2022 года, когда страну посетило 95 844 человека.

За 3 месяца этого года Азербайджан посетили 369 072 человека, что на 50% больше, чем за соответствующий период 2022 года (246 277 человек).

По количеству прибывших в прошлом месяце в топ-пятерку вошли Россия (43 966), Турция (30 396), Иран (12 123), Грузия (7 476) и Индия (6 766).

В сравнении с первыми 3 месяцами 2022 года за соответствующий период этого года было зафиксировано снижение числа прибывших из Ирана на 6%.

Теги:
Из этой рубрики
100400052078
Общество

Cписок мест массовых захоронений азербайджанцев

2023/04/10, 13:35
406741013
Общество

Число туристов из Ирана уменьшилось на 6%

2023/04/10, 13:25
dojd
Общество

Завтра в Баку будет небольшой дождь

2023/04/10, 12:47
Screenshot 12
Общество

Ереванские СМИ: азербайджанец оказался на территории Армении

2023/04/10, 12:22
ispolnitelnaya vlast meriya
Общество

Отныне заместители главы ИВ Баку будут назначаться президентом

2023/04/10, 10:53
invalid
Общество

Инвалидов войны обеспечат жильем за счет личного страхования

2023/04/10, 10:36
pojar4
Общество

В Баку двое рабочих цеха погибли в пожаре

2023/04/10, 09:31
doroga
Общество

Пересечение проспектов Азадлыг и Нефтяников с сегодняшней ночи будет перекрыто

2023/04/09, 18:50
noj1
Общество

В Шамкире мужчина зарезал должницу

2023/04/09, 17:12