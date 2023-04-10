Число туристов из Ирана уменьшилось на 6%

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В марте 2023 года Азербайджан посетило 136 505 человек.

Как сообщает Государственное агентство по туризму, это на 42% больше, чем за соответствующий период 2022 года, когда страну посетило 95 844 человека.

За 3 месяца этого года Азербайджан посетили 369 072 человека, что на 50% больше, чем за соответствующий период 2022 года (246 277 человек).

По количеству прибывших в прошлом месяце в топ-пятерку вошли Россия (43 966), Турция (30 396), Иран (12 123), Грузия (7 476) и Индия (6 766).

В сравнении с первыми 3 месяцами 2022 года за соответствующий период этого года было зафиксировано снижение числа прибывших из Ирана на 6%.