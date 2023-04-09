Против представителя ИВ Абшеронского района возбуждено уголовное дело

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Против представителя Исполнительной власти Абшеронского района по административному территориальному округу поселка Мехдиабад Али Гасанова возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) УК АР. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Расследование по делу ведёт Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.Сообщается, что Гасанов подозревается в выдаче разрешений на строительство частных домов на сельскохозяйственных угодьях и многократных получениях взяток.