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Индия разрабатывает истребитель пятого поколения

istrebi

Индийские инженеры завершили работу по проектированию истребителя пятого поколения с технологией «стелс» и готовы к созданию прототипа. Об этом 7 апреля сообщила газета The Times of India со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что разработку боевого самолета массой 25 тонн в ближайшее время направят на рассмотрение Комитета по безопасности, возглавляемого премьером Индии Нарендрой Моди.

Проект АМСА включает создание пяти прототипов истребителя, летные испытания и сертификацию. Весь комплекс работ выполняет Индийская организация оборонных исследований и разработок.

Стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд долларов.

Ожидается, что первый прототип АМСА появится через четыре года после утверждения проекта. Серийное производство истребителя запустят через шесть лет.

Издание отмечает, что подготовка к созданию АМСА опровергает информацию о том, что Индия якобы проявляет интерес к закупке американских истребителей F-35А.

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