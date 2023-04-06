Украинские военные совершили удачные контрнаступательные действия на Авдеевском направлении. Враг пятится из-за невозможности противостоять ВСУ. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, это положительные сдвиги на фронте.

Олег Жданов пояснил, что Американский институт изучения войны сообщил, что ВСУ провели успешное контрнаступление в Авдеевке.

— По информации аналитиков, украинские силы отбили северо-западнее Новоселовки, 17 километров восточнее Авдеевки, и продвинулись вплотную к населенному пункту, – заметил военный эксперт.

Впрочем, украинские защитники не стали штурмовать Новоселовку.

Олег Жданов рассказал, что в отличие от Бахмута, центр которого все еще контролируют россияне, в Авдеевке ситуация складывается в пользу Украины.

— Мы не просто сбили полностью наступательный потенциал российских войск, а еще и улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодную позицию и высоты восточнее Авдеевки, – убежден он.

По его словам, там противник практически не совершает наступательные действия.