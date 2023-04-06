Иранский режим пытался разместить своих людей в мечетях Азербайджана.

Об этом журналистам сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает Report.

По его словам, Госкомитет вел последовательную и целенаправленную работу, чтобы не допустить этого:

«Иранский режим пытается оказать давление с помощью религиозной идеологии. Он хочет распространить свою государственно-религиозную модель в Азербайджане и других соседних странах. Для проведения этой пропаганды в Азербайджане использовались социальные сети. Госкомитет проводит большую работу по предотвращению подобных ситуаций».

Антиазербайджанские действия Ирана вернутся к нему бумерангом, сказал Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что Иран пытается создать в Азербайджане «5-ю колонну»: «Серьезный ущерб от этого может понести сам Иран».

«И теракт против нашего посольства, и покушение на депутата парламента Фазиля Мустафу, и выявленные азербайджанскими правоохранительными и специальными службами группы, и результаты предварительных расследований показывают, что различными путями были предприняты попытки подорвать общественно-политическую стабильность в Азербайджане, в том числе и под прикрытием религии», — добавил М.Гурбанлы.