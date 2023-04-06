В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 40 процентов и составил 262 миллиона долларов США. А в январе-феврале этого года товарооборот между двумя странами вырос почти на 15 процентов.

Об этом заявил находящийся с визитом в Баку заместитель министра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

По его словам, которые приводит «Азертадж», в Казахстане насчитывается более 1170 компаний с азербайджанским капиталом, а в Азербайджане действуют 145 компаний с казахстанским капиталом.