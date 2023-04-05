Центральный банк Азербайджана аннулировал лицензии на деятельность страхового агента 10 физическим лицам и 1 юридическому лицу (ООО Silk Rovv Travel).

Об этом сообщили в регулирующем органе.

Согласно информации, решение об этом было принято 4 апреля в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Лицензии были аннулированы на основании добровольных заявок.

Согласно информации, данное решение было принято в связи с непредоставлением отчетов в соответствии с законом “О страховой деятельности”. Этими компаниями являются ООО Страховое агентство AZ Group, Страховое агентство CİB, Страховое агентство Chetir, Guven, Страховое агентство Qarant, Страховое агентство Progress, Страховой брокер Odlar Yurdu и Страховой брокер Sizin, BUTA Insurance and Reinsurance Broker.