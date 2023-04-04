Азербайджан наложил запрет на ввоз в страну продукции пяти иранских и четырех белорусских компаний.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанского агентства по продбезопасности (AQTA).

Сотрудники агентства провели фитосанитарный осмотр импортируемых из Ирана апельсинов и продовольственного картофеля из Беларуси. Взятые образцы были переданы в соответствующие лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности.

По результатам проведенной экспертизы в 63 случаях в импортированных из Ирана апельсинах был обнаружен вирус тристезы цитрусовых, а в импортированном из Беларуси картофеле – в 44 случаях бактерии кольцевой гнили и в 1 случае бактерии бурой гнили картофеля.

Агентство приняло решение о временном запрете на ввоз продукции иранских и белорусских экспортеров в Азербайджан с 5 апреля.