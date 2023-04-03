Япония начала покупать российскую нефть по цене, превышающей верхний предел в 60 долларов за баррель — Токио добилось от США исключения, заявив, что нуждается в нем для обеспечения доступа к российским энергоносителям.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уступка демонстрирует зависимость Японии от России в вопросах ископаемого топлива, что, по мнению аналитиков, вызвало нерешительность Токио относительно глубокой поддержки Украины в ее войне с Россией.

«После западных санкций многие европейские страны отвыкли от российской нефти в ответ на вторжение в Украину. Однако Япония за последний год увеличила объемы закупок российского природного газа.

Япония является единственной страной «Большой семерки», которая не поставляет Украине летальное оружие, а премьер-министр Фумио Кисида был последним лидером «Большой семерки», который посетил Украину после российского вторжения», — напоминает издание.

Закупки нефти, хоть и незначительные и санкционированные США, являются «брешней» в единстве усилий, направленных на установление глобального ограничения на закупку российской сырой нефти на уровне 60 долларов за баррель, добавляет WSJ.

Газета при этом уточняет, что импорт российского природного газа в Японию «относительно невелик» и составляет около одной десятой поставки.

Представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии заявил, что Токио хочет обеспечить доступ к основному продукту «Сахалина-2» — природному газу, который сжижается и поставляется в Японию. «Мы сделали это для того, чтобы иметь стабильные поставки энергоносителей в Японию», — сказал чиновник.