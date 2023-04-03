Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя контрнаступление ВСУ, заявил, что у россиян «еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим».

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», — сказал он во время визита в Черниговскую область.

«Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», — добавил Зеленский.