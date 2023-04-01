В 2023 году минфином Азербайджана запланировано сокращение дефицита бюджета, фактически бюджет может быть исполнен с профицитом.

Об этом заявила заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» Гульнара Хайдаршина.

Она отметила, что фискальная политика Азербайджана в 2023 г. будет более консервативной, чем на пике пандемии, когда для восстановления экономики требовались масштабные бюджетные стимулы.

«В 2023 г. планируется сокращение дефицита до 2,4% ВВП с 3,6% ВВП и 4,1% ВВП (плановый уровень) в 2022 г. и 2021 г. Отметим, что бюджет на 2023 г. сверстан, исходя из консервативного прогноза цены на нефть в 50 долл./барр. При этом, несмотря на снижение до 78 долл./барр. на возросших рисках банковской системы США, цена на нефть марки Brent остается в 1,6 раза выше заложенного в бюджет уровня. По нашим оценкам, даже при сохранении цены на нефть у этих уровней до конца года бюджет Азербайджана может быть исполнен с профицитом порядка 1% ВВП», — приводит «Тренд» ее слова.