Благодаря развитию ненефтегазового сектора его доля в ВВП достигнет максимума в новейшей истории Азербайджана.

Об этом заявила заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры «Газпромбанка» Гульнара Хайдаршина.

«По нашим оценкам, благодаря новым проектам в Карабахе и росту логистической значимости Азербайджана в евразийском регионе, при сохранении текущих темпов развития ненефтегазового сектора, к 2024 г. его доля в ВВП приблизится к 70%. Это будет соответствовать максимальному уровню в новейшей истории Азербайджана», — приводит «Тренд» ее слова.

Хайдаршина заявила, что на горизонте до 2026 г. в проекты в Карабахе планируется инвестировать порядка 10 млрд долл. (18% ВВП), активно привлекаются зарубежные инвесторы (в том числе из Турции, ОАЭ, Италии, Великобритании и России).

Наряду с модернизацией инфраструктуры и социально значимых объектов будут созданы новые промышленно-экономические зоны, ориентированные на производство и экспорт ненефтегазовой продукции, отметила представитель «Газпромбанка».