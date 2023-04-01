Экономический рост в Азербайджане значительно превышает прогнозы международного рейтингового Fitch Ratings и это обусловлено темпами развития ненефтегазового сектора.

Об сказала Гульнара Хайдаршина — главный экономист по странам СНГ, замначальник отдела исследований Газпромбанка.

«Благодаря фискальному стимулированию, благоприятным ценам на углеводороды и увеличению поставок по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) экономический рост Азербайджана в 2022 году достиг 4,6%, несмотря на эффект высокой базы в 2021 году (5,6%). Таким образом, экономический рост превысил прогноз Fitch на 0,3 процентных пункта в 2022 году. В течение этого и следующего года агентство ожидает замедление роста до 2,1%, тогда как мы прогнозируем более значительный рост в среднем на 4%», — цитирует Хайдаршину Report.

По ее словам, в 2022 году экономический рост Азербайджана был обеспечен в основном за счет ненефтегазового сектора, где рост был почти двузначным и составил 9,1% в годовом исчислении.

«Мы полагаем, что последнее было обусловлено отсутствием новых карантинных ограничений, притока туристов и фискального стимулирования (в настоящее время бюджет играет ведущую роль в стимулировании экономики). Благодаря развитию ненефтегазового сектора его доля в ВВП достигнет самого высокого уровня в новейшей истории Азербайджана. По нашим оценкам, благодаря новым проектам в Карабахе и возросшему логистическому значению Азербайджана в евразийском регионе при сохранении нынешних темпов развития ненефтегазового сектора доля последнего в ВВП приблизится к 70% в 2024 году. Это будет самый высокий уровень в новейшей истории страны», — подчеркнула она.

Экономист банка считает, что приток денежных переводов является еще одним фактором, способствующим диверсификации экономики Азербайджана. Растущий потребительский спрос, по ее словам, стимулирует рост розничной торговли и услуг – секторов, которые также

относятся к ненефтегазовому кластеру. По данным Центробанка, входящие денежные переводы физических лиц в Азербайджан в 2022 году достигли 3,6 млрд долларов США, увеличившись в 3,2 раза в годовом исчислении.

Напомним, что правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%, в 2024 году – 4,1%.