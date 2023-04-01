Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о «завершении войны в Украине» и намекнул на новое «отрицательное наступление» армии РФ.

31 марта Лукашенко в очередной раз заявил о «необходимости перемирия» в Украине, предложив «запретить переброску оружия для ВСУ».

Стрелков считает, что очередной призыв к перемирию от Лукашенко – демонстрация паники.

«Даже его куриных мозгов достаточно, чтобы реализовать весь военный и экономический взгляд накрывающего РФ и вместе с ней Беларусь», — прокомментировал он.

Он напомнил, что в Кремле отказываются признавать реалии войны и продолжают настаивать на том, что планы «СВО» выполнены и даже перевыполнены с опережением графика.

«К сожалению, не могу в открытом режиме поделиться некоторыми известиями с фронта», — намекнул он на очередной «отрицательный успех» армии РФ.