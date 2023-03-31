31 марта 2023 года исполняется год, как освобожден украинский город Буча, который стал известен на весь мир из-за зверской жестокости российских оккупантов.

Украинские защитники, вошедшие в город, обнаружили в нем множество тел мирных жителей со следами пыток и насилия. За месяц российской оккупации, Буча – когда-то цветущий сад, превратился в настоящий ад. Во время отступления с Киевской области российские солдаты и офицеры не пренебрегали красть унитазы, собачьи будки и с неприкрытым удовольствием даже радовались украденной банке «Nutella». Тогда весь мир увидел подлинное лицо «второй» армии мира, которой, по своей ущербности и в то же время жестокости, действительно аналогов нет.

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Каждый последующий населенный пункт, освобожденный Вооруженными Силами Украины, также открывал ужасающие военные преступления и преступления против человечности, совершенные российскими захватчиками. Русский мир» принес горе и смерть на украинскую землю и оставил после себя глубокие раны и «братские могилы.

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Сегодня мы продолжаем отстаивать и освобождать свои территории, бороться за свою свободу и за право на существование украинского народа. Это не просто риторика: с каждым днем документируется все больше доказательств военных преступлений оккупационных войск и кремлевского режима в целом, который пробил очередное дно и побудил своих солдат и офицеров забирать украинских детей у их родителей и законных представителей и вывозить их на территорию России с последующим принудительным усыновлением в русских семьях.

Геноцид, совершенный российскими оккупантами в Буче, является примером того, что реальность может быть ужаснее любого фильма ужасов. Последствия этой трагедии будут отдаваться эхом десятки лет. Невозможно вылечить разбитые сердца миллионов граждан Украины. Но мы можем другое – сделать все, чтобы виновные за эти преступления понесли справедливое наказание.

У каждого преступления есть лицо, совершившее его – тот, кто изнасиловал молодую женщину, кто убил невинного велосипедиста, кто расстрелял очередь людей, которые ждали хлеб, кто расстреливал гуманитарные конвои, кто обстреливал больницы и приюты – такие люди имеют имена и подлежат привлечению к уголовной ответственности.

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Украина благодарна друзьям и нашим партнерам за их решительную преданность и поддержку в обеспечении ответственности всех виновных в совершении жестоких преступлений в Украине. Мы уверены, что, объединяя усилия и используя современные возможности и мировой опыт, мы сможем найти и привлечь к ответственности каждого злоумышленника.

В этом пазле не хватает только одной детали – кто будет привлечен к ответственности за преступление агрессии и какой правовой механизм следует применить, чтобы такое преступление не осталось без надлежащего правового ответа.

В этой связи Украина поддержала предложение ведущих специалистов в области международного права по созданию Специального криминального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины.

Этот трибунал должен дополнить работу Международного уголовного суда, совсем недавно издавшего ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина.

На сегодняшний день за необходимость создания Специального криминального трибунала выступают более 30 государств, а также такие авторитетные институции, как Европарламент и ПАСЕ. Красноречива и общественная поддержка, о чем свидетельствует петиция, подписанная миллионами людей в Европе и мире.

Но чрезвычайно важно и актуально участие именно тех государств, которые в современный период столкнулись с аналогичными преступлениями, которые на собственном жизненном опыте знают, что такое военная агрессия и к чему приводит ее безнаказанность. Именно поэтому Украина искренне приветствовала бы участие в создании и работе этого нового механизма нашего стратегического партнера, нашего надежного и близкого друга – Азербайджанской Республики.

Сегодня цивилизованное международное сообщество является силой, которая должна не только помочь Украине восстановить мировой порядок и уважение к международному праву, но и создать надежную основу для обеспечения справедливого наказания преступников за свои действия. Ведь, как известно, безнаказанность только порождает новые преступления.

То, что произошло в Буче год назад и продолжает изо дня в день происходить на временно оккупированных Россией территориях Украины, может повториться где угодно на планете. А повторится ли – зависит исключительно от всех нас.

Посол Украины в Азербайджанской Республике Владислав Каневский