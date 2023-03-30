Командующий Сухопутными войсками армии Исламской Республики Иран Киомерс Гейдари сделал полные клеветы заявления в адрес Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что в своих бредовых заявлениях К. Гейдари утверждает, что в Азербайджане есть «сионистские» силы и что во время 44-дневной войны Азербайджан использовал террористов ИГ, привезенных из Сирии, и они до сих пор находятся в стране. При этом он заявляет, что Иран не допустит изменений на границе с Арменией.

(Обновляется).