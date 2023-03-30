В настоящее время в Азербайджане функционируют 956 исламских общин, зарегистрировано 37 немусульманских общин.

Об этом председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы сказал на заседании парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным учреждениям, проведенном на тему «Государственно-религиозные отношения в Азербайджане: реальная ситуация и перспективы», передает АПА.

Мубариз Гурбанлы добавил, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 5 религиозных учебных заведений: «В первые годы независимости в Азербайджане была 1 церковь, сейчас в стране 16 церквей и 7 синагог».