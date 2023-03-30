Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял участие в третьем заседании министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем в столице Венгрии Будапеште.

Выступая на заседании, министр отметил торговый оборот Азербайджана со странами-членами и — наблюдателями организации в прошлом году вырос на 42,7% и превысил 7,2 млрд. долларов, эти страны инвестировали в экономику Азербайджана 14,3 млрд. долларов, Азербайджан инвестировал в эти государства более 21 млрд. долларов.

Было отмечено, что с момента ввода в эксплуатацию TANAP и TAP в Турцию было поставлено 20,9 млрд. кубометров, в Европу — 22 млрд. кубометров азербайджанского газа. Министр подчеркнул, что из 24,5 млрд. кубометров газа, которые планируется экспортировать в этом году, 10,2 млрд. кубометров предполагается экспортировать в Турцию и около 12 млрд. кубометров — в Европу.