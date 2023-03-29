Я поздравляю правительство и народ Азербайджана и Израиля с этим историческим днем, с достижением этой вехи.

Об этом говорится в заявлении посла этой страны в Азербайджане Джордж Дика.

Он добавил, что открытие посольства Азербайджана в Израиле является одним из важных поворотных моментов в наших отношениях.

«Открытие посольства также будет соответствовать этим глубоким отношениям, которые мы до сих пор поддерживали. Мы установили эти связи в стратегической, экономической, культурной сферах и на уровне правительств. Открытие посольства — это начало новой страницы в наших отношениях. Сегодня состоялись плодотворные встречи наших министров. Они ставили цели. Наш министр господин Коэн также подчеркнул, что он хочет видеть рост числа израильских туристов, посещающих Азербайджан. Если сегодня эта цифра составляет 50 тысяч, то в ближайшие годы мы хотим, чтобы она достигла 150 тысяч», — отметил дипломат.

Дик заявил, что «мы также хотим наладить структурированный диалог между нашими странами по различным вопросам на уровне министерств, по стратегическим вопросам»

«В следующем месяце, в ближайшие две недели господин Коэн посетит Баку и примет участие в совместном заседании межправительственной комиссии с министром Джаббаровым. На этом заседании будет обсуждаться экономическое сотрудничество. Сегодня я хочу заявить, что один из подписанных документов связан с финансами, которые обеспечат поступление 200 миллионов долларов израильских инвестиций в Азербайджан. Все это показывает, что мы празднуем начало нового этого наших отношений. Мы сталкиваемся с общими проблемами и опасностями, некоторые из которых связаны с безопасностью. Я горд тем, что принял участие в этом историческом дне, и я верю, что в будущем мы добьемся совместных успехов», — отметил посол.