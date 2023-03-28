«Ряд встреч между министрами иностранных дел и энергетики на церемонии открытия интерконнектора IGB (греко-болгарский интерконнектор) в октябре прошлого года, в особенности, между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Мичотакисом, вновь придали мощный импульс греко-азербайджанским двусторонним отношениям».

Об этом заявил посол Греции Христос Каподистриас в ходе выступления на мероприятии по случаю Национального дня Греции в Баку.

По словам посла, которые приводит АПА, Азербайджан по праву признан Европейским Союзом стратегическим партнером в энергетическом секторе:

«Ценные запасы природного газа, которыми располагает Каспийское море, посредством Южного газового коридора обеспечивают и еще больше укрепляют решающую роль Азербайджана как надежного партнера в энергетической сфере Европы и за ее пределами.

Греция гордится тем, что является важным партнером в этом проекте, а также делится своими полезными преимуществами с соседними странами.

В этом контексте я хотел бы поблагодарить греческую Общественную газовую корпорацию за ее значимую поддержку стратегическому сотрудничеству с Азербайджаном в энергетическом секторе, а также за ее важный месседж».