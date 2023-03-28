США вышли на первое место по поставкам нефти в Евросоюз к концу 2022 года, в то время как Россия сократила свою долю с 31% до 4%, сообщило во вторник европейское статистическое агентство «Евростат».

По его данным, в период с последнего квартала 2021 года до января 2022 года импорт нефти из России оценивался в районе 40-50 миллионов баррелей в месяц, что составляло, соответственно, от 24 до 31% общего импорта стран Евросоюза. Доля США в то время составляла 10–13%.

Примерно такие же объемы нефти в ЕС поставляли Казахстан и Норвегия.