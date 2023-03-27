В январе-феврале 2023 года объем внешнеторгового оборота Грузии с Азербайджаном увеличился на 8,4% в годовом исчислении, составив 246,4 миллиона долларов.

Об этом говорится в отчете, представленном Национальным статистическим управлением Грузии на основании предварительных подсчетов.

С этим показателем Азербайджан стал четвертым основным торговым партнером Грузии по объему внешнеторгового оборота за первые два месяца текущего года.

На первых трех позициях Россия (467 миллион долларов), Турция (387 миллион долларов) и Китай (134 миллиона долларов).