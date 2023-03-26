Расширение потенциала Трансадриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров — отличный шаг. Об этом сообщил посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в своем аккаунте в Twitter.

По словам посла, экспорт азербайджанского газа по TAP в Европу в 2022 году составил 11,4 млрд кубометров.

“Расширение потенциала TAP до 20 млрд кубометров — отличный шаг и реализуемый по инициативе Болгарии проект ”Кольцо солидарности” (Solidarity Ring) может стать способом использования новых тенденций, адаптации ресурсов к новым европейским рынкам», — добавил он.