Сборная Турции по футболу, которая сыграет на выезде с Арменией в первом матче группы D отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, отправилась в Ереван.

Об этом сообщает CNNTurk,

Турецкие футболисты, прибывшие в ереванский аэропорт «Звартноц», отправились в отель на выделенном для них автобусе.

Президент Федерации футбола Турции(TFF) Мехмет Бююкэкши сказал журналистам: «Завтра мы сыграем свой первый матч. Надеюсь, наша техническая команда и игроки будут бороться за лучший результат завтра здесь и во вторник — в Бурсе. Цель – участие в чемпионате Европы, который пройдет в Германии. Команда настроена очень хорошо».