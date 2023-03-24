Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден задержать свой визит в Великобританию, так как ни один пилот не согласился доставить его в Лондон.

Об этом сообщила в четверг британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в кабмине Соединенного Королевства, передает ТАСС.

По ее информации, израильское правительство не смогло найти пилота из-за массовых акций протеста, вызванных несогласием с политикой Нетаньяху и запланированной им реформы судебной системы страны.

«Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию», — сообщил неназванный собеседник изданию. Как говорится в статье, с аналогичным демаршем пилоты выступили в марте, отказываясь доставить премьер-министра в Рим.

Изначально планировалось, что Нетаньяху вылетит в Лондон в четверг, 23 марта, где в пятницу у него были намечены переговоры с британским коллегой Риши Сунаком.