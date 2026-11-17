Австрия, Германия, Греция, Дания и Нидерланды намерены направлять в специальные центры в Руанде мигрантов, которым отказали в убежище, но которых не удается депортировать в страны происхождения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, переговоры о создании таких «центров возвращения» планируется начать в ближайшее время.

Он отметил, что инициатива касается людей, не имеющих права оставаться в Европе, но чьи страны происхождения отказываются сотрудничать в вопросах их возвращения. При этом немецкие власти рассчитывают, что проект будет иметь и «эффект устрашения».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что въезд в ЕС без законных оснований не должен давать человеку права рассчитывать на проживание в Европе.

Канцлер Австрии Кристиан Штоккер назвал инициативу «исторической сменой парадигмы в миграционной политике», подчеркнув, что европейские страны должны самостоятельно определять миграционные правила.