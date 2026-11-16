Эстония разрабатывает стратегию на случай российского вторжения, которая позволит управлять государственными цифровыми сервисами из-за границы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на разработчиков проекта.

В рамках стратегии Таллинн перенесет государственные сервисы в облачные хранилища, чтобы они продолжали работать даже в случае оккупации страны или уничтожения центров обработки данных.

У Эстонии уже есть резервная копия государственных данных в «цифровом посольстве» в Люксембурге. Теперь власти намерены обеспечить полноценную работу государственных систем через зарубежные облачные платформы, включая Microsoft Azure и Amazon Web Services.

Разработчики стратегии отмечают, что задача заключается не только в сохранении данных, но и в обеспечении непрерывной работы государства во время кризиса.

Толчком к модернизации цифровой инфраструктуры стали масштабные кибератаки 2007 года, которые Эстония приписала России.