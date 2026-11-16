Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что сторонники войны с Ираном пытаются запугать американцев, выступающих против военной кампании и политики Вашингтона.

«Ложные флаги снова подняты. Спекулянты на крови выступают перед камерами. Это кампания по запугиванию и шантажу, призванная пристыдить американцев за то, что они выступают против войны с Ираном и политики, ставящей интересы Израиля на первое место. Вас пытаются выставить наивными. Не позволяйте им навязать вам эту роль», – написал Галибаф в соцсети X.