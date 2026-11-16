Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и султан Омана Хейсам бин Тарик Аль Саид договорились в Маскате активизировать экономическое сотрудничество и запустить новые совместные проекты, сообщает UzDaily.

Лидеры в ходе переговоров во дворце «Аль-Алам» обсудили расширение торговых и инвестиционных связей, а также увеличение уставного капитала Узбекско-Оманской инвестиционной компании.

Особое внимание уделили проектам в горнодобывающей, электротехнической и химической отраслях. Среди других перспективных направлений сотрудничества – возобновляемая энергетика, градостроительство, транспорт и логистика, инфраструктура и сельское хозяйство.

Для развития деловых связей стороны отметили важность создания Узбекско-Оманского делового совета, который должен наладить прямой диалог между предпринимателями двух стран.

Кроме того, лидеры договорились сформировать совместную рабочую группу для координации инициатив и контроля за их реализацией. Стороны намерены ежеквартально подводить итоги проделанной работы.

В завершение встречи Мирзиёев и Хейсам бин Тарик обменялись высшими государственными наградами.