Потери России в войне против Украины ежемесячно составляют около 25 тыс. военных – и это только убитыми. Количество раненых втрое больше.

Об этом советник главнокомандующего ВСУ, американский офицер Дэн Райс рассказал в интервью NV.

Комментируя потери РФ в войне против Украины, он выразил мнение, что «Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия».

По оценкам офицера, президент России Владимир Путин дальше совершает промах за промахом, нарушая все принципы войны.

«Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это «съедал» свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян», – объяснил Райс.

По его данным, на сегодняшний день бойцы ВСУ ликвидируют около 25 тыс. российских военных в месяц, и примерно такими будут цифры вражеских потерь за март. Еще около 75 тыс. российских потерь за март – это раненые.

Советник главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что сегодня на фронте уничтожаются все лучшие подразделения российской армии.

«Ужасное время для атаки. Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, Украина будет иметь гораздо более сильную армию, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной Украина будет иметь очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир», – подчеркнул Райс.