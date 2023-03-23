Казахстан намерен усилить контроль за товарами, проходящими через страну для реэкспорта в РФ, отслеживая их до тех пор, пока они не достигнут конечного пункта назначения, пишет Financial Times. Решение было принято на фоне стремления западных стран не допустить обход санкции.

Казахстан, имеющий самую длинную сухопутную границу с Россией, в прошлом году столкнулся с резким ростом экспорта в соседнюю страну, например, бытовой электроники, поскольку санкции заблокировали доступ России на западные рынки.

Казахстан является одним из ближайших партнеров Москвы благодаря историческим и культурным связям, страна не вводила никаких санкций или ограничений на торговлю с Россией. Однако она также поддерживает тесные торговые отношения с ЕС.

Новый онлайн-инструмент будет запущен 1 апреля и «позволит отслеживать в режиме реального времени всю цепочку движения товаров от границы к границе», сообщил Financial Times высокопоставленный казахстанский чиновник.

«Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами», – сказал чиновник, добавив, что страна «постоянно работает над снижением рисков реэкспорта».

Данные Национального бюро статистики Казахстана показали 25-процентный рост экспорта в Россию в прошлом году по сравнению с предыдущим годом. Но официальные лица в Казахстане отмечают рост цен на энергоносители и другие факторы, чтобы объяснить рост стоимости некоторых видов торговли. Они также указывают на то, что многие товары, например из Европы, прибывшие для реэкспорта в Россию, поступают из таких стран, как Турция и Китай, которые не ввели никаких ограничений на торговлю с Россией.

Сообщается, что практика реэкспорта, которую в России обычно называют «параллельным импортом», касается компаний из стран, входящих в Таможенный союз с Россией, таких как Казахстан и Армения.

Компании, принадлежащие местным жителям или созданные гражданами России, покупают товары у западных фирм, которые либо бойкотировали Россию с начала вторжения в Украину, либо прекратили экспорт в Россию из-за санкций. Чаще это западные потребительские товары, например мобильные телефоны.