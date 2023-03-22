Италия в 2022 году импортировала из Азербайджана природного газа на 13 млрд 253 млн 515,481 тыс. евро, сообщает «Интерфакс».

В 2021 году стоимостной объем импорта газа в Италию из Азербайджана составил 3 млрд 377 млн 214,666 тыс. евро.

Таким образом, расходы Италии на покупку газа в Азербайджане за 2022 год выросли примерно в 3,9 раза.

В IV квартале 2022 года Италия потратила на закупку газа из Азербайджана 3 млрд 610 млн 747,474 тыс. евро, что примерно в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

По данным министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, в 2022 году поставки газа в эту страну по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) составили 10 млрд 325 млн кубометров (+43,1% от показателя 2021 года).