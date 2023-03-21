Руководитель «Молдавагаза» Вадим Чебан заявил, что компания в марте вновь вернулась к закупкам газа у «Газпрома» для потребителей на правом берегу Днестра, сообщает РИА Новости.

«Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО «Газпром» и около 1,3-1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО «Энергоком», — заявил Чебан.

По его словам, «Газпром» ежедневно обеспечивает Молдове поставку газа в объеме 5,7 млн кубических метров. Топливо используется для выработки электроэнергии, а также для потребителей из Приднестровья.