Финская государственная энергокомпания Gasum собирается в дальнейшем закупать газ из России благодаря долгосрочным контрактам. Об этом сообщает Yle, ссылаясь на заявление организации.

По словам представителя компании, До 2022 года Gasum заключила с российской компанией «Газпром экспорт» долгосрочный контракт на поставки газа, который будет действовать «еще долгие годы». При этом «Газпром» вправе требовать возмещения убытков, если Gasum прекратит покупать газ.

В публикации указали, что контракт «Газпром экспорта» и Gasum действителен до 31 декабря 2031 года.