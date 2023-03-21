Массовое пищевое отравление произошло в городе Нахчыван.

В праздничный вечер жители города Тюркяна Ибрагимова (1995 г.р.), Нахида Рзаева (1988 г.р.), Махаббат Ибрагимова (1975 г.р.), Сабахат Аллахвердиева (1954 г.р.), Кишвар Мурадова (1959 г.р.), Хокума Мамедова (1932 г.р.), Рея Бабаева (1997 г.р.) и Эльмира Буньядова (1964 г.р.) были госпитализированы в больницу Нахчыванской автономной республики с пищевым отравлением, передает АПА.

В больнице сообщили, что состояние пострадавших стабильное.

По факту проводится расследование.