Первая партия нефти с казахстанского месторождения Кашаган, отправлена по маршруту Актау-Баку через Каспийское море, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Транспортировку нефти по новому маршруту осуществляет танкер «Академик Хошбахт Юсифзаде», принадлежащий морскому транспортному флоту ASCO.

По данным пароходства, объем первой танкерной партии составляет 6,9 тыс. тонн.

Танкер, вышедший из порта Актау, доставит кашаганскую нефть на Сангачальский терминал в Азербайджане.