Владимир Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», — говорится в заявлении.
Владимир Путин провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Кремля.
«Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и ряда военачальников», — говорится в заявлении.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий