Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) поддержал истерику российских чиновников и пропагандистов по поводу выдачи ордера на арест главы РФ Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда Гааги.

В своем Telegram Гиркин отметился апокалиптическим прогнозом для власти РФ, заявив, что Запад решил создать юридические основания победоносных результатов войны в Украине, выписав ордер Путину.

«Путина предсказуемо «определили в очередные Милошевичи» (Каддафи, Саддамы и т.д.) и готовятся расправиться с ним также, как со всеми предыдущими», — заявил он.

Также Гиркин утверждает, что если бы у Запада были бы малейшие сомнения по поводу победы Украины — он бы от таких решений воздержался.

«Не будь недавние «дорогие и уважаемые партнеры» («заносоводцы») столь уверены — они воздержались бы от такого рода наглых действий», — констатировал он.