Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили перспективы строительства транспортного коридора «Север-Юг», сообщает БЕЛТА.

Одной из основных тем переговоров стала совместная работа в сфере импортозамещения. Кроме того, лидеры стран обсудили перспективы строительства транспортного коридора «Север-Юг», который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран.

Президенты также обсудили другие вопросы международной повестки дня и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства.