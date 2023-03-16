Турция выступает за расширение сотрудничества по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP) для увеличения поставок газа из Каспийского региона на международный рынок.

Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на открытии внеочередного саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

«Наш вес в глобальном энергетическом уравнении растет. Мы вместе реализовали такие масштабные энергетические проекты, как нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и TANAP. Мы должны расширить сотрудничество в рамках TANAP, чтобы транспортировать дополнительные объемы природного газа из Каспийского региона на международный рынок», — подчеркнул он.