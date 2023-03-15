Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» (КМГ) планирует начать отгрузку нефти с Тенгизского месторождения в Азербайджан в текущем месяце, заявил заместитель председателя правления Булат Закиров.

«Мы работаем над развитием поставок в направлении Азербайджана — транскаспийские перевозки из Актау в Баку, а также по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан», — сказал он.

Закиров также отметил, что в конце прошлого года было подписано соглашение с Госнефтекомпаний Азербайджана (SOCAR) о транспортировке нефти в объеме 1,5 млн тонн в год.

«Мы планируем в рамках данного договора транспортировать тенгизскую нефть, и в этом месяце планируем начать отгрузки по этому маршруту», — добавил он.

По словам заместителя председателя правления, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает оставаться основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, обеспечивая наилучшую экономику экспорта.

«Трубопровод КТК не является объектом международных санкций и «Казмунайгаз » совместно с другими акционерами КТК работают над обеспечением его надежного функционирования, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем», — сказал он.