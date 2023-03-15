Партнерство с Узбекистаном в автомобильной промышленности является одним из приоритетов. В ходе встречи обсуждены развитие сотрудничества в этой сфере, локализация производства и вопросы совместного экспорта.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с вице-президентом «General Motors International» Джонни Салданой, председателем правления узбекского АО «Uzavtosanoat» Шавкатом Умурзаковым и главой компании «Uno Minda» Нирмалом Кумаром Миндой. На встрече были подчеркнуты большие возможности для расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном по различным направлениям, в том числе в автомобильной промышленности, отмеченной как одно из приоритетных сфер партнерства.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере производства автомобилей, локализацию производства и вопросы совместного экспорта на зарубежные рынки.