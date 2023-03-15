Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что продолжительный штурм Бахмута российскими войсками является бессмысленным.

По его словам, после взятия города бойцов ждут еще более укрепленные районы.

«Сейчас наши генералы и вагнеровцы штурмуют район, который не имеет никого стратегического значения. Здесь никакого смысла нет. Даже в случае взятия Бахмута наши войска упираются в следующий очень сильный укрепрайон, агломерацию Константиновка — Дружковка — Краматорск, где укрепления начали сооружаться еще в 2014 году», — сообщил он.

Стрелков также отметил, что «до этого необходимо еще будет взять укрепленный и неудобно расположенный на высотах Часов Яр».

«У Киева есть большие силы и резервы, которые они только частично расходуют в Бахмуте. Они готовят сейчас танковые бригады, оснащенные западной техникой глубоко в тылу. Через месяц-полтора первые эти подразделения и соединения будут готовы, а для этого им надо тянуть время и перемолоть как можно больше российских сил, техники, снарядов. У них цель — изматывание российских войск в стратегическом тупике», — сообщил Стрелков.