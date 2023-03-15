Эр-Рияд не продаст нефть любой стране, которая решила ввести потолок цен на саудовские поставки.

Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, пишет Energy Intelligence.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки», — прокомментировал антикартельный законопроект NOPEC Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Инициатива No Oil Producing and Exporting Cartels Act предполагает, что США смогут предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.

Министр добавил, что тогда сократит производство нефти. Он также указал: «Я не удивлюсь, если другие [государства] сделают то же самое».

По словам представителя Эр-Рияд, такой шаг приведет к дисбалансу спроса и предложения на рынке этого ресурса.