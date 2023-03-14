Создающиеся в Европе интерконнекторы играют очень важную роль. Чем больше будет интерконнекторов, тем больше может быть расширен наш экспорт газа в Европу. Конечно же, должны быть подписаны долгосрочные контракты.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает «Азертадж».

Отметив, что в Европе высоки тенденции к «зеленому» переходу, президент Азербайджана сказал: «Мы заинтересованы в долгосрочных контрактах, и я надеюсь, что мы сможем согласовать эти вопросы друг с другом».